В Албании завершился поиск жертв землетрясения: 50 погибших, 2000 раненых
Поисково-спасательная операция после землетрясения в Албании завершилась, заявил премьер-министр в субботу, число погибших - 50, и больше тел, как полагают, в руинах не осталось.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
Премьер-министр Эди Рама заявил, что по предварительным данным, более 1465 зданий в столице Тиране и около 900 в соседнем Дурресе были серьезно повреждены во время землетрясения магнитудой 6,4.
Около 2000 человек получили травмы. По словам медицинских работников, одна женщина остается в коме.
По предварительным данным, по крайней мере 4000 человек остались без крыши над головой.
Около 2500 человек из поврежденных домов расселили в гостиницах. Остальные доставлены в соседнее Косово или переехали в восточные районы Албании.