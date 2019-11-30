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В Албании завершился поиск жертв землетрясения: 50 погибших, 2000 раненых

Суббота, 30 ноября 2019, 13:45

Поисково-спасательная операция после землетрясения в Албании завершилась, заявил премьер-министр в субботу, число погибших - 50, и больше тел, как полагают, в руинах не осталось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Премьер-министр Эди Рама заявил, что по предварительным данным, более 1465 зданий в столице Тиране и около 900 в соседнем Дурресе были серьезно повреждены во время землетрясения магнитудой 6,4.

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Около 2000 человек получили травмы. По словам медицинских работников, одна женщина остается в коме.

По предварительным данным, по крайней мере 4000 человек остались без крыши над головой.

Около 2500 человек из поврежденных домов расселили в гостиницах. Остальные доставлены ​​в соседнее Косово или переехали в восточные районы Албании.

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Албания стихийные бедствия
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