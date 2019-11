Британія, Франція і Німеччина очікують винесення вироку замовникам нападу на Гандзюк

Велика Британія, Франція і Німеччина очікують від українських правоохоронців винесення вироку замовникам нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні посольств цих країн у Twitter.

"Рік тому правозахисниця Катерина Гандзюк померла після того, як її облили кислотою. Щиро співчуваю її родині та сподіваюся, що злочинці будуть притягнуті до відповідальності якомога швидше. Ще одна страшна історія насильства проти жінки, яка боролася з корупцією", - написала посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

A year ago, Kateryna #Handziuk, a human rights activist, died after acid was thrown at her. My thoughts are with her family today. I hope the perpetrators are brought to justice as soon as possible. Another terrible story of violence against a woman who fought against corruption pic.twitter.com/U6BVNvAZlL