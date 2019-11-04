Британія, Франція і Німеччина очікують винесення вироку замовникам нападу на Гандзюк

Велика Британія, Франція і Німеччина очікують від українських правоохоронців винесення вироку замовникам нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні посольств цих країн у Twitter.

"Рік тому правозахисниця Катерина Гандзюк померла після того, як її облили кислотою. Щиро співчуваю її родині та сподіваюся, що злочинці будуть притягнуті до відповідальності якомога швидше. Ще одна страшна історія насильства проти жінки, яка боролася з корупцією", - написала посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

A year ago, Kateryna #Handziuk, a human rights activist, died after acid was thrown at her. My thoughts are with her family today. I hope the perpetrators are brought to justice as soon as possible. Another terrible story of violence against a woman who fought against corruption pic.twitter.com/U6BVNvAZlL — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) November 4, 2019

У посольстві Німеччини також заявили, що чекають на суд і вироку замовникам нападу, який став причиною смерті Гандзюк.

"Як і її близькі та родина, ми чекаємо на суд і вирок замовникам цього огидного злочину", - йдеться у заяві.

Рік тому громадська активістка Катерина #Гандзюк стала жертвою нападу - її умисно облили кислотою і вона загинула внаслідок отриманих травм. Ми віддаємо шану її пам’яті. Як і її близькі та родина, ми чекаємо на суд і вирок замовникам цього огидного злочину. @OCCRP pic.twitter.com/0zYGOreIXM — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) November 4, 2019

"Рік тому громадська активістка Катерина Гандзюк стала жертвою нападу - її навмисне облили кислотою, і вона загинула в результаті отриманих травм. Ми шануємо її пам'ять. Як і її близькі і сім'я, ми очікуємо суду і вироку замовникам цього огидного злочину", - йдеться в повідомленні посольства Франції.

Сьогодні річниця смерті Катерини Гандзюк. Після нападу вона перебувала в лікарні, перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.