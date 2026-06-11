Брюссель "розгляне" можливий запит України щодо купівлі систем ППО у США на кошти кредиту ЄС

Україна досі не подала до Єврокомісії заявку на наступні транші 90-мільярдного кредиту Євросоюзу, які стосуються військової підтримки, але у разі необхідності закупити на ці кошти ракети для систем протиповітряної оборони зі США, такий запит буде розглянутий.

Про це повідомив речник Європейської комісії Балаж Уйварі у відповідь на запитання кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі у четвер, 11 червня.

Єврокомісія може розглянути запит України на купівлю ракет та перехоплювачів для систем ППО у США на кошти кредиту ЄС на 90 млрд євро.

"Наскільки мені відомо, ми ще не отримали другий графік продукції (заявка від України щодо бажаного списку зброї та боєприпасів, що будуть закуплені на кошти з другого безпекового траншу – "ЄП"). Ми ведемо інтенсивні дискусії з Україною, і, очевидно, якщо є інтерес до обладнання… будь то протиракетні системи чи системи протиповітряної оборони, це можна поставити на стіл переговорів, і ми це розглянемо", – сказав Уйварі.

Він нагадав, що перший графік продукції стосувався закупівлі безпілотників, а сума першого безпекового траншу кредиту на 90 млрд складе 5,9 млрд євро.

"Виплата (першого траншу – "ЄП") очікується дуже скоро, ще в червні", – додав речник.

Як повідомляла "Європейська правда", перший графік оборонної продукції, яка буде закуповуватися у 2026 році у рамках кредиту ЄС 90 млрд євро становитиме близько 6 млрд євро (якщо точніше, сума складатиме 5,9 млрд) та буде витрачений на безпілотники, що вироблятимуться в Україні.

Також "ЄвроПравда" дізналася, що для отримання частини бюджетної підтримки з кредиту на 90 млрд євро від ЄС Україна має ухвалити важливі законопроєкти. В основу цих вимог увійдуть елементи плану, що відомий за неофіційною назвою "10 пунктів Качки-Кос" – один з пунктів передбачає ухвалення Антикорупційної стратегії.

Йдеться про реформи щодо верховенства права і протидії корупції, у втіленні яких Україна наразі не демонструє достатнього прогресу.

Більше про другу частину кредиту ЄС на суму 90 млрд євро, яка стосуватиметься підтримки українського бюджету, читайте в статті Сергія Сидоренка і Тетяни Висоцької – Умови жорсткі, але не останні. Що ще вимагатиме ЄС від України за 90 млрд євро.