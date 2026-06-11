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У Румунії хочуть просити Україну програмувати дрони на самопідрив на випадок втрати контролю

Новини — Четвер, 11 червня 2026, 16:02 — Марія Ємець

Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце пропонує просити Україну про те, щоб морські безпілотники запрограмовували на самопідрив на випадок втрати контролю й наближення до територіальних вод Румунії.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда". 

Міруце зазначив, що пропонує просити Україну про програмування її безпілотних катерів таким чином, щоб вони самознешкоджувалися у разі втрати контролю над ними біля територіальних вод Румунії, у межах 12 морських миль. 

За його словами, пропозицію вже обговорювали у межах Міністерства оборони і це те, що технічно можливо реалізувати. 

"Тобто, якщо дрон випадково досягає цієї лінії, його автономним рішенням має бути самопідрив. Якщо через різні збої над ним втрачено контроль і він опиняється у цій зоні, він не має рухатись далі… Я хочу запропонувати нашим українським сусідам забезпечити, щоб усі дрони, які вони запускають через Чорне море, були запрограмовані з таким технічним рішенням", – сказав в.о. міністра. 

Нагадаємо, вранці 5 червня у порту Констанци вибухнув морський безпілотник. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. 

Військово-морські сили України пізніше повідомили, що під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.

Цього тижня під час засідання Північноатлантичної ради, присвяченого безпеці в Чорноморському регіоні, Румунія порушила питання про посилення можливостей спостереження та оборони східного флангу НАТО.

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