У Румунії хочуть просити Україну програмувати дрони на самопідрив на випадок втрати контролю

Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце пропонує просити Україну про те, щоб морські безпілотники запрограмовували на самопідрив на випадок втрати контролю й наближення до територіальних вод Румунії.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Міруце зазначив, що пропонує просити Україну про програмування її безпілотних катерів таким чином, щоб вони самознешкоджувалися у разі втрати контролю над ними біля територіальних вод Румунії, у межах 12 морських миль.

За його словами, пропозицію вже обговорювали у межах Міністерства оборони і це те, що технічно можливо реалізувати.

"Тобто, якщо дрон випадково досягає цієї лінії, його автономним рішенням має бути самопідрив. Якщо через різні збої над ним втрачено контроль і він опиняється у цій зоні, він не має рухатись далі… Я хочу запропонувати нашим українським сусідам забезпечити, щоб усі дрони, які вони запускають через Чорне море, були запрограмовані з таким технічним рішенням", – сказав в.о. міністра.

Нагадаємо, вранці 5 червня у порту Констанци вибухнув морський безпілотник. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Військово-морські сили України пізніше повідомили, що під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.

Цього тижня під час засідання Північноатлантичної ради, присвяченого безпеці в Чорноморському регіоні, Румунія порушила питання про посилення можливостей спостереження та оборони східного флангу НАТО.