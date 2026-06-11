ЗМІ: "радикальна реформа" дипломатичної служби ЄС не відбудеться швидко

Попри ініціативи "радикального реформування" дипломатичної служби Євросоюзу EEAS швидких рішень у цьому питанні не очікується, оскільки для цього доведеться вносити зміни до договорів ЄС.

Про це у коментарі ERR сказав неназваний посадовець EEAS, пише "Європейська правда".

Співрозмовник зазначив, що у питанні реформування зовнішньополітичної служби Євросоюзу не очікується швидких рішень – зокрема й через те, що для радикальних змін потрібно буде вносити поправки до договорів ЄС, а для цього їх мають підтримати усі країни.

"Ми у тісному контакті з Францією, але робота над цією ініціативою ще на початковій стадії, і немає підстав очікувати швидких рішень. Це буде рішення країн-членів, тому що статус EEAS визначений договорами ЄС", – сказав посадовець, додавши, що свого часу службу створили саме для того, щоб уникнути домінантної ролі Єврокомісії у зовнішній політиці.

"Формування спільної зовнішньої політики ЄС за участі 27 країн-членів – це складний процес. І країни-члени, і висока представниця, і EEAS постійно розмірковують над тим, як зробити цей процес ефективнішим", – додав він.

Нагадаємо, видання Financial Times дізналося, що Париж та Берлін виступили з пропозицією радикальної реорганізації зовнішньополітичної служби ЄС, яка існує вже 15 років, з метою покращення реакції Євросоюзу на геополітичні кризи.

Раніше повідомляли, що очільниця EEAS Кая Каллас зіткнулася з критикою в перші місяці своєї роботи – їй закидали занадто агресивні висловлювання проти Росії та конфронтацію з адміністрацією Дональда Трампа.

Видання Politico писало про напружені стосунки між Каллас та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.