Великобритания, Франция и Германия ожидают вынесения приговора заказчикам нападения на Гандзюк

Великобритания, Франция и Германия ожидают от украинских правоохранителей вынесения приговора заказчикам нападения на активистку Катерину Гандзюк.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства этих стран в Twitter.

"Год назад правозащитница Катерина Гандзюк умерла после того, как ее облили кислотой. Искренне сочувствую ее семье и надеюсь, что преступники будут привлечены к ответственности как можно скорее. Еще одна страшная история насилия против женщины, которая боролась с коррупцией", - написала посол Великобритании в Украина Мелинда Симмонс.

A year ago, Kateryna #Handziuk, a human rights activist, died after acid was thrown at her. My thoughts are with her family today. I hope the perpetrators are brought to justice as soon as possible. Another terrible story of violence against a woman who fought against corruption pic.twitter.com/U6BVNvAZlL — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) November 4, 2019

В посольстве Германии также заявили, что ожидают суда и приговора заказчикам нападения, которое стало причиной смерти Гандзюк.

"Как и ее близкие и семья, мы ждем суда и приговора заказчикам этого отвратительного преступления", - говорится в заявлении.

Рік тому громадська активістка Катерина #Гандзюк стала жертвою нападу - її умисно облили кислотою і вона загинула внаслідок отриманих травм. Ми віддаємо шану її пам’яті. Як і її близькі та родина, ми чекаємо на суд і вирок замовникам цього огидного злочину. @OCCRP pic.twitter.com/0zYGOreIXM — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) November 4, 2019

"Год назад общественная активистка Катерина Гандзюк стала жертвой нападения - ее намеренно облили кислотой, и она погибла в результате полученных травм. Мы уважаем ее память. Как и ее близкие и семья, мы ожидаем суда и приговора заказчикам этого отвратительного преступления", - говорится в сообщении посольства Франции.

Сегодня – годовщина смерти Катерины Гандзюк. После нападения она находилась в больнице, перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.