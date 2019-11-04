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Великобритания, Франция и Германия ожидают вынесения приговора заказчикам нападения на Гандзюк

Понедельник, 4 ноября 2019, 13:05

Великобритания, Франция и Германия ожидают от украинских правоохранителей вынесения приговора заказчикам нападения на активистку Катерину Гандзюк.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства этих стран в Twitter.

"Год назад правозащитница Катерина Гандзюк умерла после того, как ее облили кислотой. Искренне сочувствую ее семье и надеюсь, что преступники будут привлечены к ответственности как можно скорее. Еще одна страшная история насилия против женщины, которая боролась с коррупцией", - написала посол Великобритании в Украина Мелинда Симмонс.

В посольстве Германии также заявили, что ожидают суда и приговора заказчикам нападения, которое стало причиной смерти Гандзюк.

"Как и ее близкие и семья, мы ждем суда и приговора заказчикам этого отвратительного преступления", - говорится в заявлении.

"Год назад общественная активистка Катерина Гандзюк стала жертвой нападения - ее намеренно облили кислотой, и она погибла в результате полученных травм. Мы уважаем ее память. Как и ее близкие и семья, мы ожидаем суда и приговора заказчикам этого отвратительного преступления", - говорится в сообщении посольства Франции.

Сегодня – годовщина смерти Катерины Гандзюк. После нападения она находилась в больнице, перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

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