Великобритания, Франция и Германия ожидают вынесения приговора заказчикам нападения на Гандзюк

Великобритания, Франция и Германия ожидают от украинских правоохранителей вынесения приговора заказчикам нападения на активистку Катерину Гандзюк.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства этих стран в Twitter.

"Год назад правозащитница Катерина Гандзюк умерла после того, как ее облили кислотой. Искренне сочувствую ее семье и надеюсь, что преступники будут привлечены к ответственности как можно скорее. Еще одна страшная история насилия против женщины, которая боролась с коррупцией", - написала посол Великобритании в Украина Мелинда Симмонс.

A year ago, Kateryna #Handziuk, a human rights activist, died after acid was thrown at her. My thoughts are with her family today. I hope the perpetrators are brought to justice as soon as possible. Another terrible story of violence against a woman who fought against corruption pic.twitter.com/U6BVNvAZlL