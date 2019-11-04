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У Франції грабіжники протаранили на авто церкву зі списку ЮНЕСКО

Понеділок, 4 листопада 2019, 14:03

У понеділок невідомі вчинили напад з метою пограбування на церкву у Франції, що входить до переліку світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал BFMTV.

Собор Олорон-Сент-Марі, розташований у департаменті Атлантичні Піренеї, був протаранений автомобілем в ніч з неділі на понеділок.

Напад на об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО стався близько 3 години ночі.

Зловмисники пробили двері собору з допомогою стовбура дерева, прикріпленого до транспортного засобу, і викрали кілька золотих виробів. 

Грабіжники покинули розбитий автомобіль на місці інциденту і втекли на запасному.

Місцеві правоохоронці проводять розслідування інциденту і розшукують грабіжників.

Кафедральний собор Олорон-Сент-Марі був споруджений в XII столітті з ініціативи віконта Беарна Гастона IV після хрестових походів.

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