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Во Франции грабители протаранили на авто церковь из списка ЮНЕСКО

Понедельник, 4 ноября 2019, 14:03

В понедельник неизвестные совершили нападение с целью ограбления на церковь во Франции, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

Собор Олорон-Сент-Мари, расположенный в департаменте Атлантические Пиренеи, был протаранен автомобилем в ночь с воскресенья на понедельник.

Нападение на объект всемирного наследия ЮНЕСКО произошло около трех часов ночи.

Злоумышленники пробили двери собора с помощью ствола дерева, прикрепленного к транспортному средству, и похитили несколько золотых изделий.

Грабители оставили разбитый автомобиль на месте инцидента и скрылись на запасном.

Местные правоохранители проводят расследование инцидента и разыскивают грабителей.

Кафедральный собор Олорон-Сент-Мари был построен в XII веке по инициативе виконта Беарна Гастона IV после крестовых походов.

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