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Трамп відмовився від письмових відповідей інформатора у справі імпічменту

Понеділок, 4 листопада 2019, 16:23

Президент США Дональд Трамп відхилив пропозицію адвоката щодо письмових відповідей анонімного інформатора на запитання республіканців Палати представників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Його треба привезти, щоб він дав свідчення. Письмові відповіді неприйнятні! Де знаходиться другий інформатор? Він зник після того, як я оприлюднив стенограму. Його навіть існує? Де інформатор?", - написав Трамп.

Юрист інформатора Марк Заїд заявив у неділю, що він зв’язався з конгресменом-республіканцем Девіном Нуньєсом, членом комітету Палати представників з питань розвідки, щоб запропонувати можливість подати письмові запитання до свого клієнта.

Пропозиція була спрямована частково на те, щоб заспокоїти Трампа і республіканців, які вимагають розкриття особу викривача.

Нагадаємо, минулого тижня процес імпічменту президента Дональда Трампа вийшов на новий рівень. Палата представників Конгресу США прийняла резолюцію про перехід процесу слухань у публічну площину.

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Імпічмент Трампа
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