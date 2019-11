Трамп відмовився від письмових відповідей інформатора у справі імпічменту

Президент США Дональд Трамп відхилив пропозицію адвоката щодо письмових відповідей анонімного інформатора на запитання республіканців Палати представників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Його треба привезти, щоб він дав свідчення. Письмові відповіді неприйнятні! Де знаходиться другий інформатор? Він зник після того, як я оприлюднив стенограму. Його навіть існує? Де інформатор?", - написав Трамп.

