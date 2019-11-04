Трамп відмовився від письмових відповідей інформатора у справі імпічменту

Президент США Дональд Трамп відхилив пропозицію адвоката щодо письмових відповідей анонімного інформатора на запитання республіканців Палати представників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Його треба привезти, щоб він дав свідчення. Письмові відповіді неприйнятні! Де знаходиться другий інформатор? Він зник після того, як я оприлюднив стенограму. Його навіть існує? Де інформатор?", - написав Трамп.

The Whistleblower gave false information & dealt with corrupt politician Schiff. He must be brought forward to testify. Written answers not acceptable! Where is the 2nd Whistleblower? He disappeared after I released the transcript. Does he even exist? Where is the informant? Con! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2019

Юрист інформатора Марк Заїд заявив у неділю, що він зв’язався з конгресменом-республіканцем Девіном Нуньєсом, членом комітету Палати представників з питань розвідки, щоб запропонувати можливість подати письмові запитання до свого клієнта.

Пропозиція була спрямована частково на те, щоб заспокоїти Трампа і республіканців, які вимагають розкриття особу викривача.

Нагадаємо, минулого тижня процес імпічменту президента Дональда Трампа вийшов на новий рівень. Палата представників Конгресу США прийняла резолюцію про перехід процесу слухань у публічну площину.

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