Орбан став новим прем'єром Румунії

Парламент Румунії у понеділок проголосував за призначення нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.ro.

За склад нового кабміну проголосували 240 депутатів. Своїм голосуванням вони схвалили уряд у складі 16 міністрів та його програму.

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Сьогоднішнє голосування у парламенті є важливим не лише для Румунії, але й для ЄС. Нова Європейська комісія повинна була почати роботу 1 листопада, проте через політичні перетурбації в Румунії Бухарест затягнув із висуненням свого єврокомісара.

Орбан очолює Національно-ліберальну партію (PNL), яка є членом правоцентристського альянсу Європейської народної партії (ЄНП).

Президент Румунії Клаус Йоганніс попросив Орбана сформувати уряд після краху уряду соціал-демократів.

Раніше повідомлялося, що в уряду Орбана буде короткий мандат, оскільки він виступає за проведення дострокових виборів.

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