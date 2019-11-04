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Канада назвала нового посла в Україні

Понеділок, 4 листопада 2019, 19:19

Новим послом Канади в Україні стане Лариса Галадза, яка замінить на посту Романа Ващука.

Як повідомляє "Європейська правда",  про це йдеться у повідомленні на сайті канадського уряду.

 

Роман Ващук раніше оголосив про завершення своєї п’ятирічної каденції в Україні.

Свою кар'єру Галадза почала у Міністерстві оборони Канади в 1996 році, після чого змінила низку державних посад.

З 2014 по 2016 роки вона була генеральним директором з питань допуску у громадянство та імміграції Канади.

У 2016 році вона стала генеральним директором Програми операцій з підтримки миру і стабілізації в МЗС Канади.

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