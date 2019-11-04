Украина ожидает вскоре получить первые снайперские винтовки из Канады

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Украина надеется "в ближайшие дни или недели" получить снайперские винтовки из Канады.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью "Укринформу" по итогам визита в Канаду.

По словам Боднара, сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок из Канады.

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"Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине", - отметил замминистра.

Он добавил, что во время его визита речь шла также о создании специального механизма консультаций на уровне министров обороны, во время которых можно было бы обсуждать покупку Украиной оружия.

В частности, по его словам, это позволило бы предметно говорить о потребностях украинской армии, передавать эту информацию канадской стороне и сразу понимать, какое оружие может быть обеспечено, а какое - нет.

"Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября", - добавил Боднар.

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О контракте на поставку в Украину снайперских винтовок канадской компанией по производству оружия стало известно в июле 2018 года.

В декабре 2017 года Канада включила Украину в контрольный список стран, согласно которому снимается ограничение на продажу огнестрельного оружия, однако до сих пор ни одна единица оружия в Украину не поставлялась.