Британія продовжила на три роки програму навчання українських військових

Міністр оборони Британії Бен Уоллес оголосив, що його країна продовжить навчальну місію в Україні на три роки до березня 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на пресслужби Міноборони Британії.

Операція Orbital, навчальна місія Британії в Україні, була створена після незаконної анексії Криму Росією, на знак незмінної підтримки Лондоном України. З початку операції в 2015 році військовослужбовці Британії навчили понад 17 500 військовослужбовців Збройних Сил України.

У вересні міністр оборони Бен Уоллес здійснив поїздку на схід України, де він відвідав лінію фронту і зустрівся з українськими військовими командирами.

"Мій недавній візит в Донбас наочно продемонстрував не тільки витрати, які несуть підтримувані Росією сепаратисти, але і рішучість українських Збройних сил захищати свою територіальну цілісність" - сказав Уоллес.

"Саме тому ми продовжуємо нашу навчальну місію в Україні ще на три роки – щоб ми могли навчити ще тисячі українських військовослужбовців" - наголосив він.

Міністр оборони також наголосив підтримку великою Британією суверенітету і територіальної цілісності України на зустрічах зі своїм новим колегою Андрієм Загороднюком.