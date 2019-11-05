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Британия продлила на три года программу обучения украинских военных

Вторник, 5 ноября 2019, 08:00

Министр обороны Британии Бен Уоллес объявил, что его страна продолжит учебную миссию в Украине на три года до марта 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Британии.

Операция Orbital, учебная миссия Британии в Украине, была создана после незаконной аннексии Крыма Россией, в знак неизменной поддержки Лондоном Украины. С начала операции в 2015 году военнослужащие Британии обучили более 17 500 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

В сентябре министр обороны Бен Уоллес совершил поездку на восток Украины, где он посетил линию фронта и встретился с украинскими военными командирами.

"Мой недавний визит в Донбасс наглядно продемонстрировал не только расходы, которые несут поддерживаемые Россией сепаратисты, но и решительность украинских Вооруженных сил защищать свою территориальную целостность" - сказал Уоллес.

"Именно поэтому мы продолжаем нашу учебную миссию в Украине еще на три года – чтобы мы могли научить еще тысячи украинских военнослужащих", - отметил он.

Министр обороны также подчеркнул поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины на встречах со своим новым коллегой Андреем Загороднюком.

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