Тетчеризм на стероїдах: опозиція критикує Brexit-плани прем’єра Британії

Лідер опозиції Джеремі Корбін у вівторок звинуватить британських консерваторів у спробі "викрасти" Brexit, щоб розпалити "тетчерівське багаття" регулювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У великому виступі в рамках кампанії перед достроковими виборами 12 грудня Корбін презентує свою партію як гаранта добробуту британської держави і захисника працівників.

"Прем'єр-міністр Борис Джонсон використає Brexit для розпалювання тетчеризму на стероїдах", - скаже Корбін в своєму виступі в передмісті Лондона, маючи на увазі колишнього прем'єр-міністра Маргарет Тетчер, яка приватизувала багато державних підприємств.

Тетчер є ненависною фігурою у багатьох спільнотах робітничого класу, які проголосували в 2016 році за те, щоб покинути ЄС. Корбін сподівається вибороти місця у лейбористів серед цієї групи виборців, щоб отримати необхідну більшість.

Корбін, чия партія слідує за консерваторами в опитуваннях громадської думки, скаже, що уряд Джонсона планує включити Національну службу охорони здоров'я (NHS) в торговельну угоду зі США після Brexit.

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"Ця загроза для нашої NHS не є помилкою. Це не відбувається випадково. Загроза є, тому що консерватори Бориса Джонсона хочуть викрасти Brexit, щоб продати NHS і продати робітників, позбавивши їх прав", - заявить він у своєму виступі, повідомляє його офіс.

Корбін стверджує, що в разі перемоги і обрання прем’єр-міністром він буде вести переговори з ЄС про нову угоду, яка краще захищатиме робітників, а потім надасть людям проголосувати за неї на ще одному референдумі.