Британія: опозиція підняла питання зв’язків радника Джонсона з Росією

Тіньовий міністр закордонних справ Британії Емілі Торнберрі поставила питання про зв'язки ключового радника прем’єра з питань Brexit Домініка Каммінгса з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sunday Times.

Каммінгс, старший радник прем'єр-міністра Бориса Джонсона, провів три роки в Росії з 1994 по 1997 рік після того як закінчив Оксфордський університет.

У своєму листі, адресованому міністру закордонних справ Домініку Раабу, Торнберрі стверджує, що до тіньових міністрів звернувся з "серйозною стурбованістю інформатор офіційного рівня", але додає:" Ми не претендуємо на достовірність його заяв".

Вона запитала у уряду, який рівень перевірки безпеки пройшов Каммінгс перед призначенням на Даунінг-стріт.

"Я б припустила, що з огляду на рівень його посади і вплив, який вона дає йому на прийняття рішень, його мали піддати найвищому рівню перевірки і в результаті він міг вивчати цілком таємні розвідувальні матеріали та відвідувати наради з військових і охоронних операцій Британії за кордоном", – пише вона.

В уряді заявили: "Ми не коментуємо дії приватних осіб щодо забезпечення безпеки".

Копія листа була спрямована також раднику прем'єр-міністра з національної безпеки Марку Седвіллу і главам британської служби контррозвідки МІ-5 і британської зовнішньої розвідки МІ-6.