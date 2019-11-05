Тэтчеризм на стероидах: оппозиция критикует Brexit-планы премьера Британии

Лидер оппозиции Джереми Корбин во вторник обвинит британских консерваторов в попытке "украсть" Brexit, чтобы разжечь "тэтчеровский костер" регулирования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В большом выступлении в рамках кампании перед досрочными выборами 12 декабря Корбин представляет свою партию как гаранта благосостояния британского государства и защитника работников.

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"Премьер-министр Борис Джонсон использует Brexit для разжигания тэтчеризма на стероидах", - скажет Корбин в своем выступлении в пригороде Лондона, имея в виду бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер, которая приватизировала много государственных предприятий.

Тэтчер – ненавистная фигура во многих сообществах рабочего класса, проголосовавших в 2016 году за то, чтобы покинуть ЕС. Корбин надеется завоевать места для лейбористов среди этой группы избирателей, чтобы получить необходимое большинство.

Корбин, чья партия идет после консерваторов в опросах общественного мнения, скажет, что правительство Джонсона планирует включить Национальную службу здравоохранения (NHS) в торговое соглашение с США после Brexit.

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"Эта угроза для нашей NHS – не ошибка. Это не происходит случайно. Угроза есть, потому что консерваторы Бориса Джонсона хотят похитить Brexit, чтобы продать NHS и продать рабочих, лишив их прав", - заявит Корбин в своем выступлении, сообщает его офис.

Корбин утверждает, что в случае победы и избрания премьер-министром он будет вести переговоры с ЕС о новом соглашении, которое будет лучше защищать рабочих, а затем предоставит людям возможность высказаться на еще одном референдуме.