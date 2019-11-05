Новий уряд Румунії визначив кандидата в Єврокомісію

Новий центристський уряд Румунії запропонує кандидатуру депутата Європарламенту Зігфріда Мурешана на пост свого комісара у новій Єврокомісії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це повідомили представники керівної Націонал-ліберальної партії у вівторок.

"Було вирішено, Мурешан — пропозиція Румунії", - заявив один із неназваних високопосадовців.

Офіційний лист про кандидатуру буде відправлено в Брюссель у вівторок або середу, зазначає агентство.

Мурешан є депутатом Європейського парламенту з 2014 року від Європейської народної партії. Він був речником ЄНП і заступником голови групи в парламенті.

Нагадаємо, напередодні парламент Румунії проголосував за призначення нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном, що нарешті дало змогу "розморозити" загальмований процес призначення нової Єврокомісії.

Нова Європейська комісія повинна була почати роботу 1 листопада, проте через політичні перетурбації в Румунії Бухарест затягував із висуненням свого єврокомісара.