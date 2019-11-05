Новое правительство Румынии определилось с кандидатом в Еврокомиссию

Новое центристское правительство Румынии предложит кандидатуру депутата Европарламента Зигфрида Мурешана на пост своего комиссара в новой Еврокомиссии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом сообщили представители правящей Национал-либеральной партии во вторник.

"Было решено, Мурешан - предложение Румынии", - заявил один из неназванных чиновников.

Официальное письмо о кандидатуре будет отправлено в Брюссель во вторник или среду, отмечает агентство.

Мурешан является депутатом Европейского парламента с 2014 года от Европейской народной партии. Он был представителем ЕНП и заместителем председателя группы в парламенте.

Напомним, накануне парламент Румынии проголосовал за назначение нового правительства во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном, что наконец позволило "разморозить" заторможенный процесс назначения нового Еврокомиссии.

Новая Европейская комиссия должна была начать работу 1 ноября, однако из-за политических пертурбации в Румынии Бухарест затягивал с выдвижением своего еврокомиссара.