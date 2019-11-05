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В ЄС очікують складних переговорів про торгівлю з Британією після Brexit

Вівторок, 5 листопада 2019, 15:07

Переговори про майбутні торговельні відносини між Євросоюзом та Великою Британією будуть складними, оскільки блок "не потерпить недобросовісної конкурентної переваги".

Про це заявив переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Британія не повинна думати, що нульового тарифу, нульових квот буде достатньо", - заявив Барньє, додавши, що часу для переговорів про нове партнерство також буде "вкрай  мало".

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"Я знаю, що переговори будуть складними та вимогливими", - додав він, вказавши державну допомогу, соціальні та екологічні права та податки як пріоритети для Єврокомісії.

"Навіть коли ратифікація угоди про Brexit буде завершена, це не буде кінцем історії ... Ми повинні будувати нове партнерство з Британією після їхнього виходу", - сказав він, додавши, що все ще існує ймовірність "жорсткого" Brexit.

Як відомо, ЄС погодився відкласти Brexit до 31 січня після того, як парламент Британії не затвердив нову угоду про Brexit, про яку домовився Борис Джонсон.

Джонсон неодноразово обіцяв "швидше померти у канаві", ніж просити про відтермінування, і наполягав на виході з ЄС угодою чи без 31 жовтня.

Проте депутати завадили "жорсткому" Brexit і Джонсон змушений був просити про відстрочку.

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