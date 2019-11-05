В ЕС ожидают сложных переговоров о торговле с Британией после Brexit

Переговоры о предстоящих торговых отношениях между Евросоюзом и Великобританией будут сложными, поскольку блок "не потерпит недобросовестного конкурентного преимущества".

Об этом заявил переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Британия не должна думать, что нулевого тарифа, нулевых квот будет достаточно", - заявил Барнье, добавив, что времени для переговоров о новом партнерстве также будет "крайне мало".

"Я знаю, что переговоры будут сложными", - добавил он, отметив государственную помощь, социальные и экологические права и налоги как приоритеты для Еврокомиссии.

"Даже когда ратификация соглашения о Brexit будет завершена, это не будет концом истории... Мы должны строить новое партнерство с Британией после их выхода", - сказал он, добавив, что все еще существует вариант "жесткого" Brexit.

Как известно, ЕС согласился отложить Brexit до 31 января после того, как парламент Великобритании не утвердил новое соглашение о Brexit, о котором договорился Борис Джонсон.

Джонсон неоднократно обещал "скорее умереть в канаве", чем просить об отсрочке, и настаивал на выходе из ЕС соглашением или без 31 октября.

Однако депутаты помешали "жесткому" Brexit и Джонсон вынужден был просить об отсрочке.

Читайте также: "Выборы вместо Brexit: способен ли новый парламент вывести Британию из ЕС".