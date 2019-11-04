Юнкер: під час кампанії за Brexit було багато брехні, в тому числі від Джонсона

Під час кампанії за вихід Великої Британії з Євросоюзу лунало багато неправдивої інформації, в тому числі з боку нинішнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер в інтерв'ю Spiegel.

"Європейська комісія ще менш популярна в Британії, ніж на континенті. Я вирішив не втручатися. Дивлячись на це сьогодні, я думаю, що це було великою помилкою. Так багато брехні було сказано, в тому числі нинішнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, що повинен був бути голос, щоб протистояти їм", - сказав Юнкер.

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Він додав, що Єврокомісія вирішила не втручатися за порадою тодішнього прем'єра Девіда Кемерона, який побоювався, що втручання Брюсселя може мати неприємні наслідки.

Юнкер також поклав провину за результат референдуму 2016 року на проєвропейських політиків, зокрема на Тоні Блера.

Він сказав, що британці, включаючи колишнього лідера лейбористів, завжди розглядали ЄС як економічний проєкт і уникали політичного союзу.

"Якщо ви дотримуєтеся цього порядку денного більше 40 років, то не повинно викликати подиву, коли люди згадують її під час референдуму", - зазначив Юнкер.