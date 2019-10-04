У Естонії закликали Угорщину до співпраці зі "Східним партнерством": Україна цього хоче

Голова комітету Рійгікогу із закордонних справ Енн Еесмаа вважає, що Естонія і Угорщина могли б активніше брати участь в програмі "Східного партнерства".

Про це він заявив в ході візиту групи естонських депутатів в Будапешт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами Еесмаа, координування міжпарламентського співробітництва між двома країнами можна поліпшити. Він підкреслив, що як Естонія, так і Угорщина могли б проявляти більшу активність в рамках програми "Cхідного партнерства".

"Держави, про які йдеться, - Молдова, Грузія та Україна - безумовно, хотіли б цього", - сказав Еесмаа.

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