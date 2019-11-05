Європарламент оцінить, як Туреччина використовує мільярди ЄС для біженців

Депутати Європарламенту в середу оцінять стан сирійських біженців в Туреччині і результати бюджетної підтримки, яку Євросоюз надав турецькому уряду.

Як пише «Європейська правда», про це йдеться у повідомленні на сайті Європейського парламенту.

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Представники Європейської комісії проінформують членів Європарламенту із комітетів з громадянських свобод, закордонних справ та розвитку, після чого почнуться дебати.

Вони зосередяться на Фонді ЄС для біженців в Туреччині, створеному в 2015 році, щоб допомогти турецькій владі надавати допомогу біженцям на її території.

Загальний бюджет фонду складає 6 млрд євро, які повинні бути виплачені не пізніше 2025 року.

За даними ООН, із 5,6 мільйона сирійських біженців у світі Туреччина приймає близько 3,7 мільйона.

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Нагадаємо, Туреччина в жовтні здійснила військову операцію «Джерело миру» на півночі Сирії, заявивши, що планує створити там «безпечну зону» і переселити у неї сирійських біженців.

Туреччина відкидала критику ЄС щодо військової операції, яка також була спрямована проти сирійських курдів. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погрожував відіслати у ЄС мільйони біженців, якщо не отримає підтримки з його боку.