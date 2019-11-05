Европарламент оценит, как Турция использует миллиарды ЕС для беженцев

Депутаты Европарламента в среду оценят состояние сирийских беженцев в Турции и результаты бюджетной поддержки, которую Евросоюз предоставил турецкому правительству.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте Европейского парламента.

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Представители Европейской комиссии проинформируют членов Европарламента из комитетов по гражданским свободам, иностранных дел и развития, после чего начнутся дебаты.

Они сосредоточатся на Фонде ЕС для беженцев в Турции, созданном в 2015 году, чтобы помочь турецким властям оказывать помощь беженцам на ее территории.

Общий бюджет фонда составляет 6 млрд евро, которые должны быть выплачены не позднее 2025 года.

По данным ООН, из 5,6 миллиона сирийских беженцев в мире Турция принимает около 3,7 миллиона.

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Напомним, Турция в октябре осуществила военную операцию "Источник мира" на севере Сирии, заявив, что планирует создать там "безопасную зону" и переселить в нее сирийских беженцев.

Турция отвергала критику ЕС по военной операции, которая также была направлена ​​против сирийских курдов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил отправить в ЕС миллионы беженцев, если не получит поддержки с его стороны.