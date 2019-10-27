Єврокомісар: ЄС має платити Туреччині менше за сирійських біженців

Туреччина повинна отримати менше грошей від Європейського союзу, що виділяються для сирійських біженців.

Про це заявив єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

На думку Еттінгера, "наступний транш ЄС не повинен робити такі високі платежі Туреччині, як було до цього".

Він стверджує, що Туреччині не знадобиться стільки грошей, тому що вона планує переселити сирійських біженців в "захисну зону", яку вона в даний час намагається створити в північній Сирії, яку контролювали курди.

Еттінгер також сказав, що багато шкіл, лікарень і притулків були побудовані за кошти, вже надані ЄС, тому фінансові потреби більше не будуть такими великими.

"Крім того, в майбутньому ми повинні запропонувати більше підтримки іншим країнам, таким як Йорданія або Ліван", - сказав він.

"Має більше сенсу надавати людям постійний будинок і фінансувати хороші умови для життя, ніж не давати їм іншого вибору, крім як приїхати до нас. Будь місце проживання в Туреччині або Йорданії менш небезпечно, ніж подорож до Берліна, і дешевше", - додав він.

Він нагадав, що ЄС заплатив 6 мільярдів євро, щоб допомогти організаціям для біженців в Туреччині з 2016 року.