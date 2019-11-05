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Євростат назвав середній вік населення ЄС

Вівторок, 5 листопада 2019, 18:09

Торік середній вік населення ЄС становив 43,1 року.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані 5 листопада опублікував Євростат.

Серед країн-членів ЄС середній вік був нижче 40 років у Люксембурзі, Кіпрі та Ірландії, де зафіксовано найнижчий середній вік (37,3 року).

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Навпаки, середній вік населення був значно вищим у Німеччині (46 років) і досяг максимуму в Італії (46,3 року).

 

Прогнозується, що середній вік ЄС протягом наступних трьох десятиліть збільшиться на 3,8 року, склавши 46,9 років до 2050 року. Ця закономірність буде повторюватися в кожній з країн-членів ЄС, водночас середній вік населення, як прогнозується, зросте на 8 років або більше на Кіпрі, Мальті, в Польщі та Словаччині.

На іншому кінці діапазону вікові профілі Данії, Бельгії, Франції, Німеччини та Швеції, ймовірно, будуть розвиватися повільнішими темпами, оскільки середній вік там, за прогнозами, збільшиться менше ніж на 3 роки протягом розглянутого періоду.

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Євростат
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