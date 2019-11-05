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Евростат назвал средний возраст населения ЕС

Вторник, 5 ноября 2019, 18:09

В прошлом году средний возраст населения ЕС составил 43,1 года.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные 5 ноября опубликовал Евростат.

Среди стран-членов ЕС средний возраст был ниже 40 лет в Люксембурге, Кипре и Ирландии, где зафиксирован самый низкий средний возраст (37,3 года).

Наоборот, средний возраст населения был значительно выше в Германии (46 лет) и достиг максимума в Италии (46,3 года).

 

Прогнозируется, что средний возраст ЕС в течение следующих трех десятилетий увеличится на 3,8 года, составив 46,9 лет до 2050 года.

Эта закономерность будет повторяться в каждой из стран-членов ЕС, в то же время средний возраст населения, как прогнозируется, вырастет на 8 лет или больше на Кипре, Мальте, в Польше и Словакии.

На другом конце спектра возрастные профили Дании, Бельгии, Франции, Германии и Швеции, вероятно, будут развиваться более медленными темпами, поскольку средний возраст там, по прогнозам, увеличится менее чем на 3 года в течение рассматриваемого периода.

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Евростат
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