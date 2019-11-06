Посол США в ЄС змінив свідчення і визнав тиск Трампа на Україну

Високопоставлений американський дипломат переглянув свої свідчення слідчим Палати представників і визнав зв’язок американської допомоги Україні з розслідуванням щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Про це посол США у ЄС Гордон Сондленд повідомив у тристорінковому додатку до його свідчень, який він у понеділок спрямував у комітети Палати представників, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Посол стверджує, що він згадав розмову 1 вересня, в якій він сказав помічнику президента України Володимира Зеленського, що допомога в області безпеки пов'язана з розслідуваннями щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

"Тепер я згадую, як особисто розмовляв з паном (Андрієм) Єрмаком, де я сказав, що відновлення американської допомоги, швидше за все, не відбудеться, поки Україна не виступить з публічною антикорупційною заявою, яку ми обговорювали протягом багатьох тижнів",- сказав Сондленд.

Нові свідчення Сондленда, які були включені в оприлюднений текст стенограми його закритого допиту, додають доказів демократам, які стверджують, що президент пов'язав заморожування безпекової допомоги США Україні з розслідуваннями проти Байдена, а також зломом серверів Демократичного національного комітету під час виборів 2016 року.

Комітет з розвідки, закордонних справ і нагляду Палати представників у вівторок опублікував стенограми показань Сондленда і колишнього спецпредставника США в Україні Курта Волкера.

У своїх свідченнях минулого місяця Сондленд сказав, що він не знав, чому допомога Україні була заморожена. Він розповів законодавцям, що зусилля особистого адвоката президента Руді Джуліані переконати Україну відкрити розслідування відносно політичних суперників Трампа з плином часу "ставали все більш підступними", і припустив, що зусилля Джуліані могли бути незаконними, згідно стенограмі допиту.