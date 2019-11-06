У Пентагоні закликали Україну посилити цивільний контроль над Збройними силами

Заступниця помічника міністра оборони США з питань співробітництва з Україною та країнами Євразії Лора Купер заявила про необхідність реалізації положень законодавства України в частині посилення цивільного контролю над Збройними силами.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради національної безпеки та оборони України.

Як сказала Купер під час зустрічі із секретарем РНБО Олексієм Даніловим, важливою є "реалізація положень закону України про національну безпеку у частині посилення цивільного контролю над Збройними силами, посилення прозорості та підзвітності процесу військових закупівель, покращення підзвітності та прозорості військово-промислового комплексу".

Як заявив секретар РНБО, Україна зацікавлена у реформуванні своєї оборонної промисловості відповідно до кращих західних стандартів. "Наша стратегічна мета полягає у тому, щоб вітчизняна оборонна промисловість могла ефективно забезпечувати Збройні сили необхідним озброєнням та ресурсами", - наголосив Данілов.

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Він висловив вдячність США за підтримку незалежності і територіальної цілісності України, а також її руху на шляху демократичних реформ. "Допомога США є критично важливою для захисту України від російської агресії", - сказав Данілов.

Купер запевнила у беззастережній підтримці України в реформуванні цього сектору з боку всіх урядових інституцій США та окреслила основні пріоритети відповідної допомоги.

Секретар РНБО зауважив, що влада України продовжує наполегливо працювати над досягненням дієвих домовленостей щодо деескалації ситуації на тимчасово окупованих територіях.