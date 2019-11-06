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В Пентагоне призвали Украину усилить гражданский контроль над Вооруженными силами

Среда, 6 ноября 2019, 18:25

Заместитель помощника министра обороны США по вопросам сотрудничества с Украиной и странами Евразии Лора Купер заявила о необходимости реализации положений законодательства Украины в части усиления гражданского контроля над Вооруженными силами.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сказала Купер во время встречи с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, важной является "реализация положений закона Украины о национальной безопасности в части усиления гражданского контроля над Вооруженными силами, усиление прозрачности и подотчетности процесса военных закупок, улучшение подотчетности и прозрачности военно-промышленного комплекса".

Как заявил секретарь СНБО, Украина заинтересована в реформировании своей оборонной промышленности в соответствии с лучшими западными стандартами. "Наша стратегическая цель состоит в том, чтобы отечественная оборонная промышленность могла эффективно обеспечивать Вооруженные силы необходимым вооружением и ресурсами", - отметил Данилов.

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Он выразил благодарность США за поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также ее движения на пути демократических реформ. "Помощь США является критически важной для защиты Украины от российской агрессии", - сказал Данилов.

Купер заверила в безоговорочной поддержке Украины в реформировании этого сектора со стороны всех правительственных учреждений США и обозначила основные приоритеты соответствующей помощи.

Секретарь СНБО отметил, что власть Украины продолжает настойчиво работать над достижением действенных договоренностей по деэскалации ситуации на временно оккупированных территориях.

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