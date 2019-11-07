Від The New York Times вимагають виправити опубліковану карту України без Криму

Посольство України у США закликало американське видання The New York Times, яке опублікувало карту України без Криму, виправити помилку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сторінці посольства у Facebook.

"Посольство вчергове звернулося до редакторів видання The New York Times із закликом не припускатися помилок у зображенні Криму на карті України та не грати на руку російській інформаційній пропаганді", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що видання знову використало карту з чітким порушення міжнародно визнаного кордону України в одній зі своїх останніх статей - "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan".

У посольстві "розраховують на оперативну реакцію журналістів впливового видання, яке покликане доносити до американської та світової громадськості правду".

"Правда - в тому, що Крим - це Україна! Помилка повинна бути виправлена!" - наголосили у диппредставництві.

Наприкінці 2017 року The New York Times вже публікувало мапу, на якій Крим зображено як спірну територію.

Стаття під заголовком "Путінський міст до Криму може нести більше символізму, ніж руху" стосувалося будівництва так званого "керченського мосту" до анексованого Криму з території Російської Федерації. Видання тоді заявило, що не виправлятиме карту.