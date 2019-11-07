От The New York Times требуют исправить опубликованную карту Украины без Крыма

Посольство Украины в США призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на странице посольства в Facebook.

"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыму на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что издание снова использовало карту с четким нарушения международно признанной границы Украины в одной из своих последних статей - "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan".

В посольстве "рассчитывают на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду".

"Правда - в том, что Крым - это Украина! Ошибка должна быть исправлена!" - отметили в диппредставительстве.

В конце 2017 года The New York Times уже публиковало карту, на которой Крым изображено как спорную территорию.

Статья под заголовком "Путинский мост в Крым может нести больше символизма, чем движения" касалось строительства так называемого "керченского моста" в аннексированном Крыму с территории Российской Федерации. Издание тогда заявило, что не будет исправлять карту.