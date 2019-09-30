Комітет Європарламенту вдруге проголосував проти соратника Орбана у Єврокомісії

Правовий комітет Європарламенту підтвердив рішення про те, що конфлікти інтересів угорського та румунського кандидатів у єврокомісари є несумісними з посадою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише у своєму Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"І Трочані і Плумб знову відхилив сьогодні вранці правовий комітет Європарламенту, і я чув, що з більшою перевагою, ніж минулого разу. Зараз Єврокомісія чекає листа від президента ЄП до того, як вирішить, як діяти", - написав він.

Речниця Єврокомісії на брифінгу підтвердила, що у ЄК очікують листа президента Європарламенту Давіда Сассолі.

Нагадаємо, 26 вересня комітет визнав фінансові інтереси кандидата від Угорщини Ласло Трочані та румунської соціалістки Ровани Плумб несумісними із посадою.

Затвердження комітетом є необхідною умовою проведення подальших парламентських слухань. Правила ЄС визначають, що без згоди комітету процедура підтвердження призначення кандидата на посаду комісара призупинена.

11 членів комітету проголосували проти кандидатури Трочані, дев'ять його підтримали. Двоє євродепутатів утрималися.

У Трочані, якого висунули на комісара з питань політики розширення ЄС і який мав відповідати за стосунки з Україною, знайшли конфлікт інтересів навколо юридичної фірми, яку він створив, перш ніж стати міністром юстиції в уряді Віктора Орбана. Плумб просили пояснити позику для фінансування виборчої кампанії.

Трочані був міністром юстиції уряду Віктора Орбана з 2014 року до його обрання до Європарламенту цьогоріч. Як міністр юстиції він вніс кілька законів, які спричинили судові позови Європейської комісії проти Угорщини.

Усі інші потенційні члени комісії отримали "зелене світло" для переходу до наступного етапу процесу: їхні індивідуальні слухання відбудуться між 30 вересня та 8 жовтня. Новий склад Єврокомісії має почати роботу в листопаді.