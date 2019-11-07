Президент Болгарії заблокував призначення генпрокурора на тлі протестів

Президент Болгарії Румен Радев в четвер заблокував призначення нового генерального прокурора – на високу посаду претендував єдиний кандидат, проти якого спалахнули вуличні протести.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Радев заявив, що не підпише документи, які мали б дозволити Івану Гешеву приступити до виконання семирічного мандата з 10 січня. Він сказав, що попросить вищий судовий орган, Вищу раду правосуддя (SJC), яка обрала Гешева, переглянути свій вибір.

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Рада обрала Гешева, теперішнього заступника генпрокурора, 20 голосами проти 4 минулого місяця. Інших кандидатів на цю посаду не було і це рішення викликало серію протестів на тлі побоювань щодо того, чи буде Гешев вести справжню війну з топ-корупціонерами.

"Наявність лише одного кандидата не тільки позбавляє процедуру конкурентоспроможності, а й позбавляє наступного головного прокурора престижу і легітимності", - зазначив Радев у своїй заяві.

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Крок президента Радева вважається значною мірою символічним, оскільки він може заблокувати призначення тільки один раз.

Якщо Вища рада правосуддя знову підтримає Гешева, що й очікується, президенту доведеться його затвердити.

Протестувальники закликали Радева заблокувати кандидатуру Гешева, заявивши, що його обрання є результатом домовленостей між корумпованими політичними елітами та місцевими олігархами.