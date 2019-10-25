У Болгарії обрали нового генерального прокурора попри протести

У Болгарії в четвер обрали нового генерального прокурора, незважаючи на багатомісячні протести проти єдиного кандидата на цей пост.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Вища судова рада, яка є найвищим судовим органом країни, проголосував за кандидатуру Івана Гешева, до тепер заступника генерального прокурора. Гешев обійматиме посаду протягом семи років. Він був єдиним кандидатом на цей пост.

Протягом останніх місяців висунення Гешева викликало протести. Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити свою незгоду з його призначенням.

Демонстранти, підтримані неурядовою групою з питань судової реформи і правозахисними групами, поставили під сумнів професіоналізм і незалежність Гешева. Вони стверджують, що олігархічні кола можуть упливати на його рішення на посту генерального прокурора. Гешев відкидає всі закиди.

Президент Болгарії Румен Радев тепер має підписати указ про призначення. Згідно з Конституцією, глава держави може відхилити кандидата тільки один раз. Якщо Вища судова рада знову висуває ту ж кандидатуру, він зобов'язаний підписати указ.

За даними болгарських ЗМІ, якщо президент відхилить кандидатуру Гешева, Вища судова рада не почне нову процедуру, а знову переобере Гешева.