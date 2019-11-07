Президент Болгарии заблокировал назначение генпрокурора на фоне протестов

Президент Болгарии Румен Радев в четверг заблокировал назначение нового генерального прокурора - на высокую должность претендовал единственный кандидат, против которого вспыхнули уличные протесты.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Радев заявил, что не подпишет документы, которые должны позволить Ивану Гешеву приступить к выполнению семилетнего мандата с 10 января. Он сказал, что попросит высший судебный орган, Высший совет правосудия (SJC), который выбрал Гешева, пересмотреть свой выбор.

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Совет избрал Гешева, действующего заместителя генпрокурора, 20 голосами против 4 в прошлом месяце. Других кандидатов на эту должность не было и это решение вызвало серию протестов на фоне опасений относительно того, будет ли Гешев вести настоящую войну с топ-коррупционерами.

"Наличие только одного кандидата не только лишает процедуру конкурентоспособности, но и лишает следующего главного прокурора престижа и легитимности", - отметил Радев в своем заявлении.

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Шаг президента Радева считается в значительной мере символическим, поскольку он может заблокировать назначение только один раз.

Если Высший совет правосудия снова поддержит Гешева, что и ожидается, президенту придется его утвердить.

Протестующие призвали Радев заблокировать кандидатуру Гешева, заявив, что его избрание является результатом договоренностей между коррумпированными политическими элитами и местными олигархами.