МАУ закриває рейс Київ-Краків
П'ятниця, 8 листопада 2019, 11:08
МАУ з 14 січня припинить виконувати власні регулярні рейси між Києвом і Краковом.
Як пише "Європейська правда", про це компанія повідомила у п'ятницю, 8 листопада.
Як пояснив авіаперевізник, це відбувається "з метою повернути бізнес у зону беззбитковості".
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Пасажирам, яких торкнуться зміни в розкладі рейсів МАУ, запропонують альтернативний маршрут за наявності такої можливості. Або ж їм повернуть вартість квитка, якщо змінити маршрут неможливо чи пасажир відмовиться від запропонованого альтернативного рейсу.
Компанія закликала пасажирів звернутися за допомогою відразу, щойно вони дізнаються про зміни у виконанні рейсу.
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