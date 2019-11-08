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МАУ закриває рейс Київ-Краків

П'ятниця, 8 листопада 2019, 11:08

МАУ з 14 січня припинить виконувати власні регулярні рейси між Києвом і Краковом.

Як пише "Європейська правда", про це компанія повідомила у п'ятницю, 8 листопада.

Як пояснив авіаперевізник, це відбувається "з метою повернути бізнес у зону беззбитковості".

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Пасажирам, яких торкнуться зміни в розкладі рейсів МАУ, запропонують альтернативний маршрут за наявності такої можливості. Або ж їм повернуть вартість квитка, якщо змінити маршрут неможливо чи пасажир відмовиться від запропонованого альтернативного рейсу.

Компанія закликала пасажирів звернутися за допомогою відразу, щойно вони дізнаються про зміни у виконанні рейсу.

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