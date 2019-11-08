МАУ закрывает рейс Киев – Краков

МАУ с 14 января прекратит выполнять собственные регулярные рейсы между Киевом и Краковом.

Как пишет "Европейская правда", об этом компания сообщила в пятницу, 8 ноября.

Как пояснил авиаперевозчик, это происходит "с целью вернуть бизнес в зону безубыточности".

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Пассажирам, которые коснутся изменения в расписании рейсов МАУ, предложат альтернативный маршрут при наличии такой возможности. Или же им вернут стоимость билета, если изменить маршрут невозможно или пассажир откажется от предложенного альтернативного рейса.

Компания призвала пассажиров обратиться за помощью сразу, как только они узнают об изменениях в выполнении рейса.