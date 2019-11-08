Повінь на півночі Англії призвела до евакуації та транспортного хаосу

Рясні дощі на півночі Англії призвели до евакуації людей та хаосу на дорогах і залізниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

По всій Англії було випущено понад 100 попереджень про повені, а місцевих закликали до обережної поведінки у негоду.

Найбільша кількість опадів зафіксована у Свіншоу в районі Пік, де за добу випало 112 мм опадів.

Скрутна ситуація у Донкастері, де жителям наказали покинути будинки на березі ріки Дон, що досягла найвищого в історії рівня.

У Шеффілді люди змушені були ночувати у торговому центрі на стільцях і лавах, оскільки не змогли вибратись з будівлі через негоду. У Ротремі рятувальники на човнах евакуювали людей, які застрягли у центрі Паркгейт.

У Ворксопі, що Ноттінгемширі, довелось евакуювати десятки будинків.

Декілька залізничних ліній перекриті через підтоплення, а тисячі пасажирів змушені шукати інші способи, як дістатися на роботу. Низка автошляхів у регіоні також залишаються закритими.