Наводнение на севере Англии привело к эвакуации и транспортному хаосу

Обильные дожди на севере Англии привели к эвакуации людей и хаосу на шоссе и железных дорогах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По всей Англии было выпущено более 100 предупреждений о наводнениях, а местных призвали соблюдать осторожность в непогоду.

Наибольшее количество осадков зафиксировано в Свиншоу в районе Пик, где за сутки выпало 112 мм осадков.

Тяжелая ситуация сложилась в Донкастере, где жителям приказали покинуть дома на берегу реки Дон, которая поднялась до наивысшего в истории уровня.

В Шеффилде люди вынуждены были ночевать в торговом центре на стульях и скамьях, поскольку не смогли выбраться из здания из-за непогоды. В Ротреме спасатели на лодках эвакуировали людей, застрявших в центре Паркгейт.

В Ворксопе, Ноттингемшир, пришлось эвакуировать десятки домов.

Несколько железнодорожных линий перекрыты из-за подтопления, а тысячи пассажиров вынуждены искать другие способы, как добраться на работу. Ряд автодорог в регионе также остаются закрытыми.