Франція планує витратити 46 млрд євро на нові атомні реактори

Побудова шести ядерних реакторів останнього покоління коштуватиме Франції 46 мільярдів євро.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Monde.

Така оцінка міститься у звіті французької енергетичної компанії EDF, в якій держава володіє 84% акцій.

Зокрема, кожен реактор коштуватиме від 7,5 до 7,8 млрд євро, виходячи з плану поступового фінансування будівництва протягом біля 20 років.

Модель EPR - це реактор останнього покоління, побудований EDF, зі складними інженерними технологіями та покращеними характеристиками безпеки, введеними після ядерного обвалу Фукусіми в Японії.