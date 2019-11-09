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Франція планує витратити 46 млрд євро на нові атомні реактори

Субота, 9 листопада 2019, 13:55

Побудова шести ядерних реакторів останнього покоління коштуватиме Франції 46 мільярдів євро.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Monde.

Така оцінка міститься у звіті французької енергетичної компанії EDF, в якій держава володіє 84% акцій.

Зокрема,  кожен реактор коштуватиме від 7,5 до 7,8 млрд євро, виходячи з плану поступового фінансування будівництва протягом біля  20 років.

Модель EPR - це реактор останнього покоління, побудований EDF, зі складними інженерними технологіями та покращеними характеристиками безпеки, введеними після ядерного обвалу Фукусіми в Японії.

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Франція
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