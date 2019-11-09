Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Германия празднует 30 лет падения Берлинской стены

Гаага: Украина доказала приемлемость дела о нарушении прав крымских татар и украинцев Россией

Суд ООН признал приемлемость иска Украины о поддерже Россией терроризма на Донбассе

Разумков попросил Бундестаг учесть интересы Украины в вопросе "Северного потока-2"






Франция планирует потратить 46 млрд евро на новые атомные реакторы

Суббота, 9 ноября 2019, 13:55

Строительство шести ядерных реакторов нового поколения будет стоить Франции 46 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Такая оценка содержится в отчете французской энергетической компании EDF, в которой государство владеет 84% акций.

В частности, каждый реактор будет стоить от 7,5 до 7,8 млрд евро, исходя из плана постепенного финансирования строительства в течение около 20 лет.

Модель EPR - это реактор нового поколения, построенный EDF, со сложными инженерными технологиями и улучшенными характеристиками безопасности, введенными после ядерного обвала Фукусимы в Японии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция
powered by lun.ua