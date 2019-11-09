МЗС РФ прокоментувало рішення Суду ООН на користь України

Росія сподівається, що при розгляді справи "Україна проти Росії" по суті Міжнародний суд ООН "залишить без задоволення всі українські претензії".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті міністерства закордонних справ РФ.

"Російська Федерація розраховує, що на етапі розгляду спору по суті Міжнародний суд ООН в повній мірі врахує позицію Росії і в підсумку залишить без задоволення всі українські претензії", - сказано в заяві.

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Рішення Суду ООН про наявність у нього юрисдикції "не вирішує результат справи, зокрема і з урахуванням того, що до 8 грудня 2020 року Росії ще тільки належить представити свої контраргументи по суті спору", кажуть у Москві.

Напередодні Суд ООН у Гаазі визнав свою юрисдикцію у справі України проти Російської Федерації попри заперечення останньої.

Докази щодо фінансування Росією тероризму в Україні та здійснення расової дискримінації в Криму, тепер будуть предметом розгляду на слуханнях по суті.

Детальніше про ухвалене в Гаазі рішення читайте у статті "Перемога повна, але не остання: що означає рішення Суду ООН по Криму та Донбасу".