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МЗС РФ прокоментувало рішення Суду ООН на користь України

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МЗС РФ прокоментувало рішення Суду ООН на користь України

Субота, 9 листопада 2019, 16:33

Росія сподівається, що при розгляді справи "Україна проти Росії" по суті Міжнародний суд ООН "залишить без задоволення всі українські претензії".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті міністерства закордонних справ РФ.

"Російська Федерація розраховує, що на етапі розгляду спору по суті Міжнародний суд ООН в повній мірі врахує позицію Росії і в підсумку залишить без задоволення всі українські претензії", - сказано в заяві.

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Рішення Суду ООН про наявність у нього юрисдикції "не вирішує результат справи, зокрема і з урахуванням того, що до 8 грудня 2020 року Росії ще тільки належить представити свої контраргументи по суті спору", кажуть у Москві.

Напередодні Суд ООН у Гаазі визнав свою юрисдикцію у справі України проти Російської Федерації попри заперечення останньої.

Докази щодо фінансування Росією тероризму в Україні та здійснення расової дискримінації в Криму, тепер будуть предметом розгляду на слуханнях по суті.

Детальніше про ухвалене в Гаазі рішення читайте у статті "Перемога повна, але не остання: що означає рішення Суду ООН по Криму та Донбасу".

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