Нормандський саміт домовився про забезпечення умов виборів на Донбасі вже за 4 місяці

Україна, Росія, Німеччина та Франція домовилися, що передумови для проведення місцевих виборів у ОРДЛО мають бути створені протягом 4 місяців.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон за підсумками саміту Нормандської четвірки, повідомляє з Парижа кореспондент "Європейської правди".

"Нам зараз треба доручити міністрам закордонних справ і радниками узгодити політичні умови, щоби за 4 місяці створити передумови для проведення місцевих виборів", - заявив він.

Термін проведення самих виборів він не назвав.

При проведенні виборів має бути врахована домовленість про формулу Штайнмаєра, наголосив президент Франції.

"Ми досягли домовленості щодо формули Штайнмаєра", заявив він.

"Ми розуміємо, що це непросто... Але за політичної волі ми можемо вирішити також складні питання", - додала канцлер Німеччини Ангела Меркель.