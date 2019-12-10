У Варшаві поліція силою розігнала демонстрантів-фермерів

У Варшаві фермери протестували під будівлею Польського мисливського союзу, поліції довелося застосувати силу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Протестувальники, зокрема, прикували себе ланцюгами до рулонів із сіном. Вони вимагали серед іншого більш ефективної боротьби з африканською чумою свиней (АЧС), у тому числі відстрілу тварин, які можуть поширювати вірус цієї хвороби.

"Проблема з дикими тваринами, зараженими АЧС, позначається на селах вже багато років. Ми звертаємося з 2004 року, що занадто багато кабанів, які розносять хвороби, та не видно, щоб були зроблені реальні кроки в боротьбі з чумою. Через це кількість свиней у господарствах зменшується із загрозливою швидкістю", - сказав Анджей Ващук, один із координаторів протестного руху в Люблінському воєводстві.

Протестувальники мали таблички з гаслами: "Поверніть гроші за мисливську шкоду"; "Вибирайте: фермери або кабани, їжа чи забава".

Представник пресслужби столичної поліції Сильвестр Марчак повідомив, що поліцейські були змушені застосувати силу. Поліцейські зверталися до протестувальників з проханням поводитися у рамках закону. Оскільки їх заклики не почули, то правоохоронці вдалися до розгону акції з допомогою сили.