В Варшаве полиция силой разогнала демонстрантов-фермеров

В Варшаве фермеры протестуют под зданием Польского охотничьего союза, полиции пришлось применить силу для их разгона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Протестующие, в частности, приковали себя цепями к рулонам с сеном. Они требовали среди прочего более эффективной борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), в том числе отстрела животных, которые могут распространять вирус этой болезни.

"Проблема с дикими животными, зараженными АЧС, отражается на селах уже много лет. Мы обращаемся с 2004 года, что слишком много кабанов, которые разносят болезни, но по-прежнему не видно, чтобы были сделаны реальные шаги в борьбе с чумой. Поэтому количество свиней в хозяйствах уменьшается с угрожающей скоростью", - сказал Анджей Ващук, один из координаторов протестного движения в Люблинском воеводстве.

У протестующих были таблички с лозунгами: "Верните деньги за охотничий ущерб"; "Выбирайте: фермеры или кабаны, еда или забава".

Представитель пресс-службы столичной полиции Сильвестр Марчак сообщил, что полицейские были вынуждены применить силу. Полицейские обращались к протестующим с просьбой вести себя в рамках закона. Поскольку их призывы не услышали, то правоохранители прибегли к разгону акции с помощью силы.