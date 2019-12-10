Парламент Литви підтримав зниження прохідного бар’єру на виборах до Сейму

Парламент Литви 10 грудня ще раз голосував за зниження прохідного бар’єра на виборах у парламент і знизив його до 3% для партій і 5% для коаліцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Минулого тижня голосування з цього питання не відбулося, оскільки опозиція і частина змішаної групи не зареєструвалися на голосування.

Опозиція вирішила не реєструватися взагалі, тому все вирішували голоси правлячих політичних сил. Після голосування з'ясувалося, що повторно голосувати не доведеться.

Всього голосували 78 депутатів, за були 69, проти – 1, утрималися 8. Лідер "селян" Рамунас Карбаускіс не надав цьому великого значення і сказав, що якщо сьогодні голосування не вдасться, то голосувати будуть в наступний вівторок 17 грудня.

Для затвердження нового порядку потрібні голоси 71 депутата. "Селяни" вважають, що поправки допоможуть невеликим партіям вижити в політичному просторі.

Опозиція має намір просити президента Гітанаса Науседу накласти вето на цей закон.