Парламент Литвы поддержал снижение проходного барьера на выборах в Сейм

Парламент Литвы 10 декабря еще раз голосовал за снижение проходного барьера на выборах в парламент и снизил его до 3% для партий и 5% для коалиций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

На прошлой неделе голосование по этому вопросу не состоялось, поскольку оппозиция и часть смешанной группы не зарегистрировались на голосование.

Оппозиция решила не регистрироваться вообще, поэтому все решали голоса правящих политических сил. После голосования выяснилось, что повторно голосовать не придется.

Всего голосовали 78 депутатов, за были 69, против - 1, воздержались 8. Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис не придал этому большого значения и сказал, что если сегодня голосование не удастся, то голосовать будут в следующий вторник 17 декабря.

Для утверждения нового порядка нужны голоса 71 депутата. "Крестьяне" считают, что поправки помогут небольшим партиям выжить в политике.

Оппозиция намерена просить президента Гитанаса Науседу ветировать этот закон.