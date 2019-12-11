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Під будинком лідера партії влади Польщі помітили швидку

Середа, 11 грудня 2019, 12:39

Наступного дня після того, як голова партії влади Польщі PiS Ярослав Качинський покинув лікарню, перенісши операцію на коліні, до його будинку у варшавському Жолібожі прибула швидка допомога.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Super Express.

Газета вказує, що швидка прибула з вимкненим сигналом. Охоронець Качинського провів двох фельдшерів всередину. Вони покинули будинок через пів години. Журналістам вдалося зафільмувати, що Качинський перебував у домі.

 
 

Водночас у партії кажуть, що не чули про погіршення стану лідера.

2 грудня Ярослав Качинський у Варшаві успішно переніс операцію на коліні. 

Повідомлялось, що лідер "Права і справедливості" багато місяців боровся з болем, але нібито відкладав операцію кілька разів через навантаження.

Ярослав Качинський - парламентар без посади в уряді, але водночас найпотужніший політик Польщі, що формує політику країни.

70-річний лідер правої партії "Право і справедливість", яка керує Польщею з 2015 року, заявляв, що планує піти у відставку, щоб звільнити місце для нового лідера, у 2023 році.

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